В штабе французской партии прошли обыски

Глава правой французской фракции "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что в бюро партии проходят обыски.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, помимо штаб-квартиры партии, обыски проходили в офисах лидеров фракции. В ходе следственных мероприятий все электронные письма, документы и бухгалтерские записи были изъяты.

В конце июня лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила о необходимости подготовки к потенциальному роспуску парламента. В обращении на своем YouTube-канале она отметила, что разобщенность в лагере президента Эммануэля Макрона создает условия для досрочных выборов.

Политик добавила, что сторонникам Макрона следует срочно преодолеть внутренние разногласия в пропрезидентском блоке.