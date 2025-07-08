Для Nintendo Switch 2 выпустили внешнюю систему охлаждения

Компания Jsaux представила новый аксессуар для портативной консоли Nintendo Switch 2 - внешнюю систему охлаждения. Устройство призвано решить проблему перегрева, с которой, по сообщениям пользователей, консоль сталкивается во время запуска требовательных игр.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Вентилятор (модель GP0201A) крепится непосредственно к задней панели Switch 2 через нижний порт USB-C. Он совместим с тонкими защитными чехлами и спроектирован для использования в портативном режиме, не мешая хвату. Скорость вращения регулируется плавно с помощью поворотного переключателя, что позволяет точно настраивать охлаждение в зависимости от нагрузки.

По заявлению Jsaux, аксессуар способен снизить температуру устройства на 2-8 градусов Цельсия всего за 4-8 минут. Во время работы он поддерживает температуру в диапазоне 30-32°C, в то время как без охлаждения консоль может нагреваться до 40°C. Охлаждение, по данным вендора, помогает поддерживать стабильную производительность и снижает риск падения частоты кадров.

Важной особенностью является наличие порта USB-C со сквозной зарядкой мощностью 18 Вт. Это позволяет заряжать консоль, не отключая систему охлаждения, при этом скорость зарядки остается на прежнем уровне. Уровень шума остается низким на средних оборотах, но становится заметным на максимальных. Легкая конструкция аксессуара не сильно увеличивает вес консоли, что важно для длительных игровых сессий.

Цена Jsaux Cooling Fan for Nintendo Switch 2 составляет $40.