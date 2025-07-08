https://news.day.az/officialchronicle/1766439.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу Президент Ильхам Алиев направил Президенту США Дональду Трампу письмо с соболезнованиями. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., в письме говорится: "Уважаемый господин Президент, Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения в штате Техас.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу
Президент Ильхам Алиев направил Президенту США Дональду Трампу письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения в штате Техас.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим".
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