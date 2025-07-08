Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Президент Ильхам Алиев направил Президенту США Дональду Трампу письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения в штате Техас.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим".