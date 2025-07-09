Камбоджа готова продолжить переговоры с США

Камбоджа по-прежнему привержена продолжению открытых и конструктивных переговоров с Соединенными Штатами по дальнейшему снижению тарифной ставки на свой экспорт, установленной на уровне 36%. Об этом заявил вице-премьер, первый заместитель председателя Совета по развитию Камбоджи Сун Чантол, который возглавлял камбоджийскую делегацию на торговых переговорах с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Khmer Times.

Вице-премьер выразил признательность американскому правительству за решение снизить импортные пошлины на камбоджийскую продукцию с изначально объявленных 49% до 36%. "Это успех для Камбоджи. Среди 14 стран-участниц, проводивших торговые переговоры с США, Камбоджа добилась наибольшего снижения тарифов. Это лучший результат, достигнутый на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Сниженная тарифная ставка должна вступить в силу 1 августа 2025 года, если не будут проведены дальнейшие переговоры. Камбоджа, со своей стороны, по словам Сун Чантола, готова к продолжению взаимодействия с Соединенными Штатами, чтобы добиться дополнительного снижения тарифной ставки. "Важно подчеркнуть, что эта тарифная ставка еще не окончательно согласована, у нас еще есть возможность договориться. Я уже проинформировал американскую сторону о том, что мы готовы поехать в Соединенные Штаты или провести онлайн-переговоры, чтобы добиться более низкой ставки", - подтвердил замглавы камбоджийского правительства.