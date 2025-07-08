В честь 150-летия азербайджанской прессы состоится шахматный турнир

В честь Дня национальной прессы Азербайджана, который отмечается 22 июля, и к 150-летнему юбилею национальной печати будет проведён шахматный турнир среди представителей СМИ, организованный при поддержке министерства молодёжи и спорта и Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщили Day.Az организаторы, соревнование начнется 13 июля в 10.00 в Республиканском шахматном центре в Баку.

Турнир будет разделён на группы А и В. Победители и призёры определятся по итогам семи туров. На каждую партию отводится по 5 минут, при этом за каждый ход добавляется 5 секунд. Участникам, занявшим первые три места в каждой группе, будут вручены денежные призы и ценные подарки. Обладатели первых мест будут награждены дипломами.

Следует отметить, что Федерация шахмат Азербайджана ежегодно проводит турниры среди журналистов. Данный турнир станет седьмым по счёту.