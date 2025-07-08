https://news.day.az/world/1766344.html Китайские военные направили лазер на самолет ФРГ Посол Китая в Германии вызван в министерство иностранных дел ФРГ из-за инцидента, произошедшего во время проведения военно-морской миссии Евросоюза Aspides, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет в ходе миссии ЕС Aspides.
Китайские военные направили лазер на самолет ФРГ
Посол Китая в Германии вызван в министерство иностранных дел ФРГ из-за инцидента, произошедшего во время проведения военно-морской миссии Евросоюза Aspides, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет в ходе миссии ЕС Aspides. Подвергать опасности персонал ФРГ и мешать проведению операции совершенно неприемлемо. Сегодня посол Китая был вызван в МИД ФРГ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии, размещенном на его странице в Х.
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