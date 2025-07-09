Трамп заявил, что США продолжат уведомлять партнеров об импортных пошлинах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно письмам, отправленным в различные страны вчера, в дополнение к письмам, которые будут отправлены сегодня, завтра и в течение ближайшего времени, пошлины начнут платиться с 1 августа", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава США подчеркнул, что торговые партнеры страны, которым будут направлены письма, не получат никаких отсрочек.

7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что 12 стран получат уведомления о введении новых пошлин на их товары.