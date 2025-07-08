В Зангилане сожжена крупная партия конопли

Сотрудники районного управления полиции Зангилана совместно с Государственной пограничной службой провели мероприятие в рамках плана "Xaş-xaş 2025".

Об этом Day.Az сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сообщается, что в ходе мероприятия на территории села Шайыфлы было собрано и сожжено около 1 тонны - 1856 кустов дикорастущей конопли.