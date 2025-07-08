https://news.day.az/society/1766279.html В Зангилане сожжена крупная партия конопли Сотрудники районного управления полиции Зангилана совместно с Государственной пограничной службой провели мероприятие в рамках плана "Xaş-xaş 2025". Об этом Day.Az сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.
В Зангилане сожжена крупная партия конопли
Сотрудники районного управления полиции Зангилана совместно с Государственной пограничной службой провели мероприятие в рамках плана "Xaş-xaş 2025".
Об этом Day.Az сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.
Сообщается, что в ходе мероприятия на территории села Шайыфлы было собрано и сожжено около 1 тонны - 1856 кустов дикорастущей конопли.
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