Азербайджанские гимнасты триумфально выступили в Португалии

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по батутной гимнастике и тамблингу, который проходил в португальской Коимбре, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В индивидуальной программе по батутной гимнастике золото завоевали Сельджан Махсудова (54.720 балла) и Мехти Гасанли (47.410 балла). Бронзовую медаль выиграла Айлин Агазаде (45.270 балла).

В соревнованиях на двойном мини-батуте серебряную награду завоевал Фархад Мустафаев (22.000 балла).

В тамблинге победу одержал Сенан Рзазаде (85.600 балла), а Гусейн Асадуллаев занял второе место с результатом 23.500 балла.