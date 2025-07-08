Обсуждено увеличение поставок азербайджанского газа в Словению

Обсуждён вопрос увеличения поставок азербайджанского газа в Словению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

"По приглашению министра окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояна Кумера в рамках рабочего визита в эту страну мы провели продуктивную встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, а также новые возможности взаимодействия в контексте развития стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом и усиления энергетической безопасности.

Мы обсудили перспективы увеличения поставок азербайджанского газа, который в прошлом году составил около 5% от общего потребления газа в Словении, а также сотрудничество в области поставок зеленой энергии", - говорится в публикации министра.

Отметим, что 1 августа 2024 года SOCAR начала поставки газа в Словению. Поставки газа осуществляются в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании о расширении сотрудничества в области газоснабжения между SOCAR и Geoplin, крупнейшей компанией Словении на рынке природного газа, подписанным 17 июля прошлого года.

Азербайджан поставляет природный газ в Европу по Южному газовому коридору. В настоящее время пропускная способность Трансадриатического трубопровода (TAP), который является европейской частью данной инфраструктуры, составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.