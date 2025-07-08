Стартовал выбор школ для дошкольных подготовительных групп

С сегодняшнего дня начинается выбор школ для азербайджанского сектора в рамках регистрации в дошкольные подготовительные группы на 2025-2026 учебный год.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Согласно информации, с 8 июля с 13:00 родители смогут выбирать школы в регионах и городах страны, за исключением города Баку. В Баку процесс выбора начнется 9 июля в 13:00, а для отделений с обучением на других языках - 10 июля в 13:00.

Регистрация осуществляется через портал mektebeqebul.edu.az и продлится до 12 сентября 2025 года.

Напомним, в подготовительные группы принимаются только дети, родившиеся в 2020 году, то есть те, кому в этом году исполняется 5 лет.