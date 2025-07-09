Россия запретила ввоз продукции двух азербайджанских производителей

Россельхознадзор с 11 июля вводит запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции, производимой азербайджанскими компаниями ООО Allbuy и ООО Milk Products.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение принято в связи с отказом этих предприятий от проведения российской инспекции и отсутствием заинтересованности в дальнейшем экспорте на рынок РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что ранее Россельхознадзор уведомил компетентные органы Азербайджана о готовности провести инспекцию на пяти молочных предприятиях, продолжающих поставки в Россию. Целью проверок является контроль соблюдения требований и норм ЕАЭС и законодательства РФ, а также оценка ранее представленных гарантий соответствия. В ведомстве напомнили, что в ходе инспекций, проведенных в 2024 году, были выявлены определенные нарушения, что также учтено при принятии решения.