США расширили санкционный список, связанный с Ираном

Власти США добавили 22 компании из Китая, Турции и ОАЭ в санкционные списки, связанные с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, лб этом сообщается на сайте департамента по контролю за иностранными активами минфина США.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с ролью этих компаний в якобы содействии продаже иранской нефти, которая выгодна одному из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Иран активно использует свою теневую банковскую систему для финансирования своих дестабилизирующих программ по созданию ядерного и баллистического оружия, а не для пользы иранского народа", - приводит ведомство слова министра финансов США Скотта Бессента.

Он подчеркнул, что ведомство сосредоточено на разрушении теневой инфраструктуры Ирана, угрожающей США и их союзникам.

Кроме того, в сообщении департамента говорится о том, что из списков был удален ряд сирийских юридических лиц. Связано ли это с обещаниями Белого дома по отмене санкций, не уточняется.