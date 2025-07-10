Пространство ОЭС имеет огромный потенциал - надо научиться его использовать

Экономический потенциал стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС) большой. Совокупный объем их экономик достигает 2 трлн. долларов, а общий внешний товарооборот превышает 1.2 трлн. долларов. Эти цифры говорят о большом "пироге", из которого каждая страна ОЭС могла бы получить свою долю.

Об этом сказал в беседе с Day.Az казахстанский эксперт Замир Каражанов.

Перспективы экономического сотрудничества в рамках ОЭС отметил он, обещают усиливаться, особенно в условиях геополитической нестабильности и неопределенности. На это указывают темпы роста торговли между странами ОЭС, которые в последние годы измеряются двузначными цифрами. Например, товарооборот Казахстана с государствами организации в 2023 году вырос сразу на 40 процентов и достиг 16.5 млрд. долларов. Доля стран ОЭС в общем товарообороте Узбекистана увеличилась до 15.6 процента.

"Однако на пути динамичного сотрудничества стоят серьезные препятствия, главное из которых - слабая экономическая связанность между самими государствами ОЭС. Несмотря на динамику роста, которая наблюдалась в последние годы, торговый оборот между ними составляет 9-10 процентов от их общего внешнего товарооборота. Это ключевой показатель, демонстрирующий, что большая часть торговых потоков государств направлена за пределы региона, а не друг к другу", - сказал казахстанский эксперт.

По его словам, не лучше ситуация с торговлей выглядит и внутри ОЭС. К примеру, по итогам 2024 года, товарооборот Казахстана с Ираном составил всего 340 млн. долларов. В то же время, общий товарооборот ИРИ с другими странами ОЭС составил 27.6 млрд. долларов, львиная часть которой пришлась на Турцию. Цифры показывают, что, несмотря на географическую близость и членство в одной организации, торговля внутри ОСЭ носит несбалансированный характер, подчеркнул наш собеседник.

"Например, Индекс эффективности логистики (LPI) Всемирного банка, который оценивает транспортную связанность государств, указывает на низкие позиции многих стран ОЭС. Если ведущие страны мира имеют показатели LPI в районе 4.0-4.3, то в нашем регионе, например, Казахстан получает 2.7 балла, Узбекистан - 2.6, а Иран - 2.3. Лучший показатель только у Турции - 3.4. Согласно LPI страны ОЭС уступают другим государствам в таких категориях, как "легкость трансграничной торговли", "скорость таможенных процедур", "качество инфраструктуры". Без решения данных проблем усилить экономическое сотрудничество стран ОЭС и полностью реализовать их огромный потенциал будет сложно", - заключил Замир Каражанов.

Лейла Таривердиева