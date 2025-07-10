https://news.day.az/world/1766761.html В Калифорнии обрушился промышленный тоннель После обрушения промышленного тоннеля в городе Уилмингтоне штата Калифорния были найдены и спасены 15 рабочих. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Los Angeles Times (LAT). "В среду рабочих вытаскивали из тоннеля, и, судя по кадрам местного телевидения, они не пострадали", - отметило издание.
В Калифорнии обрушился промышленный тоннель
После обрушения промышленного тоннеля в городе Уилмингтоне штата Калифорния были найдены и спасены 15 рабочих.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Los Angeles Times (LAT).
"В среду рабочих вытаскивали из тоннеля, и, судя по кадрам местного телевидения, они не пострадали", - отметило издание.
По данным газеты, более 100 сотрудников пожарной службы Лос-Анджелеса были направлены на место происшествия. Были опасения, что рабочие могли оказаться в ловушке и быть засыпанными обломками тоннеля.
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