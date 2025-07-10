В Калифорнии обрушился промышленный тоннель

После обрушения промышленного тоннеля в городе Уилмингтоне штата Калифорния были найдены и спасены 15 рабочих.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Los Angeles Times (LAT).

"В среду рабочих вытаскивали из тоннеля, и, судя по кадрам местного телевидения, они не пострадали", - отметило издание.

По данным газеты, более 100 сотрудников пожарной службы Лос-Анджелеса были направлены на место происшествия. Были опасения, что рабочие могли оказаться в ловушке и быть засыпанными обломками тоннеля.