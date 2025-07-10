В Армении планировался теракт

Семь человек задержаны по делу о подготовке теракта в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

"В результате проведенных крупномасштабных следственных и процессуальных действий, в том числе обысков, проведенных по ряду адресов, были обнаружены электрический детонатор и комплектующие детали, боевая граната, запал, порох, средства радиосвязи, другие предметы, представляющие интерес для следствия", - отметили в ведомстве.

Предварительное следствие продолжается.