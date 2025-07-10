https://news.day.az/world/1766805.html В Армении планировался теракт Семь человек задержаны по делу о подготовке теракта в Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.
В Армении планировался теракт
Семь человек задержаны по делу о подготовке теракта в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.
"В результате проведенных крупномасштабных следственных и процессуальных действий, в том числе обысков, проведенных по ряду адресов, были обнаружены электрический детонатор и комплектующие детали, боевая граната, запал, порох, средства радиосвязи, другие предметы, представляющие интерес для следствия", - отметили в ведомстве.
Предварительное следствие продолжается.
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