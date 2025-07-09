Между Азербайджаном и ОАЭ подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

В Абу-Даби подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна было подписано "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов".

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