Сильный шторм разбушевался в Польше.

Как передает Day.Az, из-за шторма получили ранения четыре человека.

Больше всего ущерба зафиксировали в нескольких районах Подкарпатья. На улицах повалены деревья, затоплены дороги, повреждены инфраструктура и около 180 крыш в домах местных жителей.

Из-за разбушевавшейся стихии около 55 тысяч человек остались без электричества - в основном в окрестностях Кросно, Пшеворска, Сталовой Воли.