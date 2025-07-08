https://news.day.az/world/1766263.html Сильный шторм разбушевался в Польше - ВИДЕО Сильный шторм разбушевался в Польше. Как передает Day.Az, из-за шторма получили ранения четыре человека. Больше всего ущерба зафиксировали в нескольких районах Подкарпатья. На улицах повалены деревья, затоплены дороги, повреждены инфраструктура и около 180 крыш в домах местных жителей.
Сильный шторм разбушевался в Польше - ВИДЕО
Сильный шторм разбушевался в Польше.
Как передает Day.Az, из-за шторма получили ранения четыре человека.
Больше всего ущерба зафиксировали в нескольких районах Подкарпатья. На улицах повалены деревья, затоплены дороги, повреждены инфраструктура и около 180 крыш в домах местных жителей.
Из-за разбушевавшейся стихии около 55 тысяч человек остались без электричества - в основном в окрестностях Кросно, Пшеворска, Сталовой Воли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре