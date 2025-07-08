https://news.day.az/world/1766248.html Пашинян собирается лично возглавить "освобождение" армянской церкви Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается лично возглавить "освобождение" армянской церкви. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Пашинян собирается лично возглавить "освобождение" армянской церкви
Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается лично возглавить "освобождение" армянской церкви.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"За пределами всех дебатов в этот период стало ясно самое главное: полное отсутствие какой-либо связи и причастности Ктрича Нерсисяна, Вазгена Галстаняна, Геворга Аджапахяна и некоторых других с Иисусом Христом и его учением. Дом Иисуса Христа, место сошествия Единородного, захвачен антихристовой, прелюбодейной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден.
Я возглавлю это освобождение", - написал он.
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