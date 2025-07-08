Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается лично возглавить "освобождение" армянской церкви.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За пределами всех дебатов в этот период стало ясно самое главное: полное отсутствие какой-либо связи и причастности Ктрича Нерсисяна, Вазгена Галстаняна, Геворга Аджапахяна и некоторых других с Иисусом Христом и его учением. Дом Иисуса Христа, место сошествия Единородного, захвачен антихристовой, прелюбодейной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден.

Я возглавлю это освобождение", - написал он.