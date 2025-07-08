Каковы шансы на успех у партии Маска?

Новая партия в Соединенных Штатах, о создании которой объявил американский бизнесмен Илон Маск, может выиграть местные выборы и получить несколько мест в Конгрессе, однако для больших побед требуются время и серьезные усилия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, таким образом шансы партии на успех оценил бывший исполнительный директор вашингтонского "Евразия-Центра" и подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

"Я не жду, что новая партия одержит ключевые победы. Но не исключаю, что она выиграет какие-то местные выборы и получит одно или два места в конгрессе, а также получит тот голос, который сможет оказывать влияние на выборы и политику в стране", - отметил собеседник агентства.

Как утверждает Расмуссен, Штаты испытывают острую необходимость в создании третьей политической силы, которая действовала бы помимо Республиканской и Демократической партий. Однако для того, чтобы стать конкурентоспособной, такой партии потребуется финансирование, организационная структура, а также активная деятельность.