Полиция Кении открыла огонь по протестующим в Найроби

Полиция в Найроби открыла огонь по толпе протестующих в Найроби.

Как передает Day.Az, об этом 7 июля сообщило агентство Reuters.

По его данным, один человек был замечен лежащим неподвижно на дороге с видимой окровавленной раной.

Ранее Reuters рассказало о применении слезоточивого газа и водометов для разгона людей, которые отмечали 35-ю годовщину продемократических митингов. Кроме того, сообщалось, что правоохранители перекрыли основные дороги, ведущие в Найроби, и ограничила движение транспортных средств в городе. Помимо этого, были закрыты большинство школ и один торговый центр.

Reuters 25 июня сообщило о 16 погибших во время протестов в Кении. Отмечалось, что в акции протеста приняли участие тысячи граждан. Правоохранители применили в отношении протестующих "чрезмерную силу", включая резиновые пули, боевые патроны и водометы.