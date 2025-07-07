В баре в России взорвалась граната, есть погибший и раненые

Взрыв произошел в лаунж-баре в историческом центре Рязани, в результате один человек погиб, трое получили ранения.

"По предварительной информации, взрыв произошел в лаунж-баре на Соборной улице. В результате один человек погиб, еще три пострадали. Двое из пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации Teleqram-канала "Baza", причиной взрыва стала граната.