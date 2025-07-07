https://news.day.az/world/1766173.html

В баре в России взорвалась граната, есть погибший и раненые - ФОТО

Взрыв произошел в лаунж-баре в историческом центре Рязани, в результате один человек погиб, трое получили ранения. "По предварительной информации, взрыв произошел в лаунж-баре на Соборной улице. В результате один человек погиб, еще три пострадали.