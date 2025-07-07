https://news.day.az/world/1766173.html В баре в России взорвалась граната, есть погибший и раненые - ФОТО Взрыв произошел в лаунж-баре в историческом центре Рязани, в результате один человек погиб, трое получили ранения. "По предварительной информации, взрыв произошел в лаунж-баре на Соборной улице. В результате один человек погиб, еще три пострадали.
В баре в России взорвалась граната, есть погибший и раненые - ФОТО
Взрыв произошел в лаунж-баре в историческом центре Рязани, в результате один человек погиб, трое получили ранения.
"По предварительной информации, взрыв произошел в лаунж-баре на Соборной улице. В результате один человек погиб, еще три пострадали. Двое из пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации Teleqram-канала "Baza", причиной взрыва стала граната.
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