В Ханкенди отреставрируют госдрамтеатр

В здании Государственного драматического театра, расположенного в городе Ханкенди, начнутся работы по реставрации.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Службе охраны, развития и реставрации культурного наследия.

Уточняется, что реставрационные работы планируется начать в течение 2025 года.

Отметим, что здание Ханкендинского государственного драматического театра было построено и введено в эксплуатацию в 1932 году. В 1949 году в конструкцию здания были внесены определённые изменения. Постройка отражает основные черты советской архитектуры.

Здание театра решением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года №132 включено в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения как архитектурный памятник XX века.