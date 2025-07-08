США могут разрешить Израилю нанести новые удары по Ирану

Израильское руководство считает, что США могут разрешить ему нанести новые удары по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, будущее ядерной программы Ирана станет ключевой темой обсуждения президента США Дональда Трампа и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, который в понедельник вечером прибудет в Белый дом. "Израильские чиновники отмечают, что Нетаньяху хочет достичь с Трампом взаимопонимания относительно дальнейших переговоров США с Ираном по ядерной программе и возможных сценариев, при которых было бы оправдано возобновление ударов", - пишет Axios.

Как информирует портал, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер убежден, что американская администрация "при определенных обстоятельствах поддержит новые удары Израиля по Ирану". Это якобы возможно в случае, если Тегеран предпримет попытку вывезти высокообогащенный уран с объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также, если Иран возобновит строительство объектов по обогащению урана.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.