https://news.day.az/world/1766194.html В России приговорили бывшего замначальника Генштаба Бывшему заместителю начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-полковнику Халилу Арсланову вынесен приговор.
В России приговорили бывшего замначальника Генштаба
Бывшему заместителю начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-полковнику Халилу Арсланову вынесен приговор.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Арсланов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взяточничество в особо крупных размерах и мошенничество с контрактами на поставку военной техники
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