В России приговорили бывшего замначальника Генштаба

Бывшему заместителю начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-полковнику Халилу Арсланову вынесен приговор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Арсланов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взяточничество в особо крупных размерах и мошенничество с контрактами на поставку военной техники