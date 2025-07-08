В Баку началось IX совещание глав дипломатических служб Азербайджана

7 июля начало свою работу IX совещание руководителей дипломатических служб на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

Как передаёт Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно информации, по случаю совещания, а также в связи с 9 июля - профессиональным праздником сотрудников дипломатической службы Азербайджанской Республики - делегация МИД во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, а также главы дипломатических представительств и консульств, аккредитованных за рубежом, посетили Аллею почётного захоронения, Аллею шехидов и Парк Победы.

Затем в Университете АДА состоялась церемония открытия IX совещания руководителей дипломатических ведомств.

На церемонии выступили ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В ходе выступлений были обсуждены различные направления внешней политики Азербайджана, в том числе проделанная работа в сферах экономики, безопасности, энергетики, культуры и коммуникаций, а также планы на будущее. Также была проанализирована текущая ситуация в регионе и в сфере международной безопасности.

В условиях глобальной геополитической напряжённости и новых вызовов была подчёркнута необходимость того, чтобы азербайджанская дипломатия была как никогда активной, адаптивной и решительной.

На церемонии обсуждались вопросы расширения повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, новые направления внешней политики, посреднические усилия страны и климатическая дипломатия, а также будущие шаги в этих направлениях.

Было подчёркнуто, что активное участие Азербайджана в международных посреднических усилиях свидетельствует о растущей роли страны на глобальном уровне.

Также отмечалось, что Азербайджан активно участвует в многосторонних платформах - таких как ООН, Организация тюркоязычных государств, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация экономического сотрудничества, а также Организация экономического сотрудничества развивающихся восьми (D-8), в которую Азербайджан недавно вступил, и выступает с рядом инициатив.

Восстановление территориальной целостности и суверенитета, являющееся главной целью азербайджанской дипломатии в течение более 30 лет, ещё больше усилило позицию страны в современной системе международных отношений.

Обсуждались также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, масштабные восстановительные и строительные работы на освобождённых от оккупации территориях, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также вызовы, угрожающие мирному процессу - в том числе необходимость устранения территориальных претензий к Азербайджану, зафиксированных в Конституции Армении.

В рамках совещания, которое продлится с 7 по 9 июля, пройдут панельные сессии по вопросам двусторонней и многосторонней дипломатии, экономической, климатической, энергетической дипломатии, коммуникаций, судебных процессов, гуманитарной и культурной дипломатии, международной помощи развитию, внешнеполитических коммуникаций, парламентской дипломатии, международных договоров, диаспоры, а также повышения эффективности деятельности дипломатических служб.

9 июля - в профессиональный праздник работников дипломатической службы Азербайджанской Республики - совещание продолжит свою работу внеочередным заседанием, которое состоится в городе Ханкенди.