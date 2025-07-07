Штрафы за парковку на пляжах Андалусии выросли до рекордных размеров

Побережье испанской Андалусии с его обширной береговой линией выделяется как одно из любимых направлений, что подтверждается превосходным состоянием песчаных пляжей и фантастическим прибрежным климатом.

Как сообщает Day.Az, в 2025 году Андалусия еще больше усилила свою туристическую и экологическую привлекательность, став автономным сообществом со вторым по величине Голубым флагом в стране. Всего 138 пляжей Андалусии были отмечены этим знаком качества, на восемь больше, чем в 2024 году, пишет испанская газета АВС.

В соответствии с вышеизложенным, многие люди предпочитают добираться до побережья на машине из соображений удобства и гибкости, но по прибытии возникает распространенная проблема: где припарковаться. В этом случае необходима предельная осторожность, поскольку парковка в запрещенных местах может привести к значительным штрафам.

Неправильная парковка вблизи побережья не только затрудняет доступ или наносит ущерб окружающей среде, но и может привести к значительным штрафам. В частности, правила гласят, что движение или парковка несанкционированных транспортных средств запрещены на испанских пляжах. Этот запрет включен в статью 33.5 Закона о побережье и, он касается не только тех, кто выезжает на своих автомобилях на песок, но и тех, кто паркуется в неразрешенных местах доступа или на дорожках, ведущих прямо к побережью.

Что касается штрафов, они могут варьироваться в зависимости от серьезности нарушения. Незначительные штрафы составляют от 50 до 150 евро за частичное вторжение на подъездную дорогу или парковку в неразмеченных местах, в то время как более серьезные нарушения также могут быть наложены, достигая 6 тысяч евро за въезд на пляж, проезд через охраняемые территории или парковку в природном парке. Эти последние нарушения считаются экологическими из-за их потенциального воздействия на чувствительные экосистемы.

Кроме того, хотя Закон о прибрежной зоне устанавливает общие рамки, каждый муниципалитет может устанавливать свои собственные постановления, поэтому размер и порядок применения штрафов также зависят от местных правил.