Умер написавший музыку к «Секретным материалам» композитор

Умер композитор Марк Сноу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Variety.

Музыкант скончался в своем доме в штате Коннектикут (США). Ему было 78 лет.

Сноу известен тем, что в 1990-е написал заглавную мелодию для популярного сериала "Секретные материалы". Он вспоминал, что придумал гулкую ритмическую фигуру, а затем добавил поверх нее жуткую, свистящую мелодию. Позднее он был удивлен, когда композиция вошла в топ-10 хитов в Европе в 1996 году. "В ней ничего особенного не происходит. Она исполняется в ля-миноре, в ней нет вокала, барабанов или гитар, и это был сокрушительный хит. Это довольно дико", - сказал Сноу.

За свою карьеру он был 15 раз номинирован на премию "Эмми".