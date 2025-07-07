ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации

ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана, активно поддерживающий развитие реального сектора экономики, продолжает привлекать финансирование от крупных международных финансовых институтов благодаря своей высокой результативности и надёжной репутации. В рамках этой деятельности Банк подписал новое кредитное соглашение в национальной валюте с престижным международным фондом BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF), управляемым ведущим швейцарским менеджером по инвестициям с социальным воздействием - BlueOrchard Finance Ltd.

В соответствии с условиями соглашения, BOMF предоставит ТуранБанк синтетический кредит в азербайджанских манатах (AZN), эквивалентный 10 миллионам долларов США, сроком на три года. Средства от данного финансирования будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) по всей стране, с особым акцентом на развитие регионов. Путём расширения доступа предпринимателей к ресурсам в национальной валюте, этот кредит будет способствовать более широкой финансовой инклюзии, устойчивому экономическому росту и содействовать инклюзивному развитию экономики страны.

Нормундс Мизис, директор по кредитам в BlueOrchard, отметил:

"Мы рады продолжить расширение нашего партнёрства с ТуранБанк. ТуранБанк является ведущим банком в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, и мы рады совместно способствовать экономическому развитию Азербайджана".

Орхан Гараев, председатель Правления ТуранБанк , отметил:

"Поддержка реального сектора экономики и развитие предпринимательской экосистемы - одни из приоритетов нашей долгосрочной стратегии. Это соглашение свидетельствует о прочных и развивающихся партнёрских отношениях Банка с международными финансовыми институтами, а также о нашей приверженности устойчивой поддержке бизнеса в регионах. Сотрудничество с такими инвестиционными организациями, как BlueOrchard, является ярким отражением растущего доверия к Банку и его репутации на международной финансовой арене".

Стоит отметить, что ТуранБанк за 33 года своей непрерывной деятельности и с растущей сетью из 22 сеть продаж занял прочное и авторитетное место в финансовом секторе Азербайджана - благодаря качеству и широте предоставляемых услуг. В рамках своей стратегической направленности Банк активно привлекает международные кредитные линии для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП), играя важную роль в устойчивом развитии ненефтяной экономики страны.

ТуранБанк успешно сотрудничает с ведущими международными финансовыми институтами, включая:

Азиатский банк развития (ADB), Международную финансовую корпорацию (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), EMF Microfinance Fund (EMF), Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Исламскую корпорацию по развитию частного сектора (ICD), Инвестиционный фонд Incofin (INCOFIN), Банк торговли и развития ECO (ECO TDB) и другие - демонстрируя свою неизменную приверженность поддержке предпринимательства и регионального экономического роста.

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