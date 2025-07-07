https://news.day.az/politics/1766032.html Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился с визитом в Саудовскую Аравию Делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, отправилась с официальным визитом в Саудовскую Аравию по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генерала Файяда Бин Хамеда...
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился с визитом в Саудовскую Аравию
Делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, отправилась с официальным визитом в Саудовскую Аравию по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генерала Файяда Бин Хамеда Аль-Рувайли, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Как сообщается, согласно программе визита, запланирован ряд встреч генерал-полковника К.Велиева с военным руководством королевства, а также визит в Центр исламской коалиции по борьбе с терроризмом.
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