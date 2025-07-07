В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана опубликовал обновлённую информацию о дорожной ситуации в столице.

Как передает Day.Az, на данный момент зафиксированы серьёзные затруднения в движении на следующих участках Баку:

1) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

4) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);

5) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.