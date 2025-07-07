В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана опубликовал обновлённую информацию о дорожной ситуации в столице.
Как передает Day.Az, на данный момент зафиксированы серьёзные затруднения в движении на следующих участках Баку:
1) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
4) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);
5) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.
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