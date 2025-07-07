В Швеции стартовали проекты по озеленению крыш
Город Стокгольм запускает новый инновационный проект, направленный на решение двух важных проблем: обеспечение продовольствием в условиях кризиса и войны и незаконного выброса мусора.
Как сообщает Day.Az, проект финансируется глобальной организацией Bloomberg Philanthropies, которая выделила городу почти 9 млн крон (около 870 тыс. долларов) - Стокгольм стал единственным шведским городом, получившим такую поддержку.
Одна из главных инициатив - развитие городского земледелия на крышах зданий. По словам глава финансового управления города Карин Ваннегорд, в городе мало пригодной для сельского хозяйства земли, но много крыш, которые можно использовать для выращивания еды в контейнерах.
"На крышах невозможно выращивать то же, что на полях и лугах, но мы можем выращивать еду в контейнерах. Многие европейские города, например Париж, уже далеко продвинулись в этом", - говорит она.
Район Норра Юргордсстаден станет пилотной зоной для этого эксперимента.
Вторая задача - борьба с незаконным выбросом мусора у станций переработки. Власти намерены исследовать причины проблемы, повысить осведомленность граждан и использовать технологии, например, видеонаблюдение в местах частого выброса отходов.
Созданная инновационная команда будет работать над поиском устойчивых решений, которые помогут Стокгольму стать более экологичным и самодостаточным городом.
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