В Швеции стартовали проекты по озеленению крыш

Город Стокгольм запускает новый инновационный проект, направленный на решение двух важных проблем: обеспечение продовольствием в условиях кризиса и войны и незаконного выброса мусора.

Как сообщает Day.Az, проект финансируется глобальной организацией Bloomberg Philanthropies, которая выделила городу почти 9 млн крон (около 870 тыс. долларов) - Стокгольм стал единственным шведским городом, получившим такую поддержку.

Одна из главных инициатив - развитие городского земледелия на крышах зданий. По словам глава финансового управления города Карин Ваннегорд, в городе мало пригодной для сельского хозяйства земли, но много крыш, которые можно использовать для выращивания еды в контейнерах.

"На крышах невозможно выращивать то же, что на полях и лугах, но мы можем выращивать еду в контейнерах. Многие европейские города, например Париж, уже далеко продвинулись в этом", - говорит она.

Район Норра Юргордсстаден станет пилотной зоной для этого эксперимента.

Вторая задача - борьба с незаконным выбросом мусора у станций переработки. Власти намерены исследовать причины проблемы, повысить осведомленность граждан и использовать технологии, например, видеонаблюдение в местах частого выброса отходов.

Созданная инновационная команда будет работать над поиском устойчивых решений, которые помогут Стокгольму стать более экологичным и самодостаточным городом.