Коллапс в аэропортах России

Более 7 тысяч пассажиров не могут вылететь из Санкт-Петербурга. Коллапс в аэропортах продолжается. В Москве также есть задержки. Там люди спят на полу.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сейчас в Пулково задержано более 100 рейсов - от 2 до 6 часов, ещё порядка 30 отменено. На запасные аэропорты ушло более 80 самолётов. В Москве задержано или отменено около 30 рейсов, сообщает телеграм-канал SHOT.