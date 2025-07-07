Число погибших турецких военных от метана в Ираке снова выросло

Еще четверо турецких военнослужащих скончались от воздействия метана в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака. Общее число погибших военных достигло 12.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве напомнили, что 28 мая 2022 года один из турецких военных погиб в результате обстрела со стороны террористов. "Вопреки всем усилиям, тело шехида Нури Мелиха Бозкурта обнаружено не было. Все эти годы поиски останков не прекращались и в данной связи было принято решение о тщательном осмотре очередной пещеры, которой активно пользовались террористы. В ней скопился метан, что привело к гибели 12 из 19 военных", - отметили в Миннацобороны.

Ранее мы сообщали, что число турецких военных, погибших от отравления метаном во время поисково-спасательной операции в пещере на севере Ирака, достигло восьми человек.