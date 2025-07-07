Число отравившихся турецких военных в Ираке выросло

Число турецких военных, погибших от отравления метаном во время поисково-спасательной операции в пещере на севере Ирака, достигло восьми человек.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится на странице Министерства национальной обороны Турции в X.

"Да помилует Аллах души шехидов, которые погибли в этом инциденте, выражаем соболезнования их семьям, Вооруженным силам Турции и нашему народу", - отмечается в публикации.

Напомним, что 28 мая 2022 года в этом регионе в результате огня, открытого террористами Рабочей партии Курдистана (РКК), погиб турецкий солдат Нури Мелих Бозкурт. Из-за интенсивного обстрела тогда не удалось эвакуировать его тело. 6 июля 2025 года в пещере была проведена операция по обнаружению и извлечению останков военнослужащего. В ходе мероприятия 19 солдат отравились метановым газом. В результате восемь из них погибли.