Венгерское озеро Балатон принимает пик туристов

В Венгрии наблюдается напряженный пиковый сезон с исключительным трафиком на "венгерском море" - на озеро Балатон.

Как сообщает Day.Az, транспортные компании информируют, что благодаря более частым рейсам на самых загруженных маршрутах к расписаниям будет добавлен новый, а в летний пиковый сезон будут доступны многочисленные скидки для семей и велосипедистов. Пассажиропоток в июне превысил аналогичный показатель прошлого года на семь процентов, а суда компании перевезли на пять процентов больше велосипедов.

К концу июня на рейсовых судах по озеру Балатон совершили поездку более 157 тыс. человек, на прогулочных судах - 51 тыс., паромами воспользовались свыше 504 тыс. пассажиров, а также было перевезено около 71 тыс. велосипедов.

Стоимость семейных билетов снизилась более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом и теперь их можно приобрести даже для одного ребенка, а также на экскурсионные суда и детские катера.

До конца августа прогулочные суда отправляются из 15 портов, а тематические - из девяти, а на судно Chill, которое возвращается в этом году, теперь можно сесть как в Балатонфюреде, так и Шиофоке.