Экс-министр транспорта России покончил с собой

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Причина самоубийства пока неизвестна.

До этого сообщалось, что Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях.