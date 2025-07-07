https://news.day.az/world/1766134.html Экс-министр транспорта России покончил с собой Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. Причина самоубийства пока неизвестна. До этого сообщалось, что Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса.
Экс-министр транспорта России покончил с собой
Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Причина самоубийства пока неизвестна.
До этого сообщалось, что Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях.
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