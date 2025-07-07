Тайфун ударил по Тайваню

Два человека погибли, еще 334 пострадали в результате удара тайфуна "Данас" по юго-западной части Тайваня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное новостное агентство острова (CNA) со ссылкой на данные местного Центра по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, двое мужчин 60 и 69 лет погибли в ночь с 6 на 7 июля. Причиной смерти первого послужил отказ медицинского оборудования в результате отключения электроэнергии, на второго упало дерево.

По информации Центра по чрезвычайным ситуациям острова, 496 тыс. домохозяйств столкнулись с перебоями в электроснабжении. По состоянию на утро 7 июля, без света по-прежнему остаются 388 тыс. домохозяйств. Стихия привела к серьезному ущербу для инфраструктуры, наводнениям и падению деревьев. В общей сложности 3 483 человека были эвакуированы в безопасные районы.

Как сообщало Центральное метеорологическое управление острова, тайфун принес с собой ливни и ветер, скорость которого достигала 40 м/с, с порывами до 50 м/с. Согласно синоптикам, тайфун по состоянию на 11:00 (07:00 по бакинскому времени) находился в 130 км к северо-востоку от острова.