В Таиланде найден ребёнок-маугли

В Таиланде нашли 8-летнего мальчика, который жил с собаками в лесном доме. Он не знает человеческого языка, но общается с помощью звуков лая.

Как передает Day.Az, об этом сообщает KhaoSod.

В конце июня в округе Лап Лаэ, провинция Уттарадит, власти обнаружили восьмилетнего мальчика, который никогда не посещал школу и вырос в крайне тяжелых условиях. Он жил в ветхом деревянном доме с матерью, старшим братом и шестью собаками. Как оказалось, женщина страдает от наркотической зависимости, ее старший сын также употреблял наркотики.

Мать часто просила еду и деньги в ближайшем храме, а соседи старались изолировать своих детей от общения с братьями. У мальчика не было друзей, поэтому он подружился с собаками и даже начал подражать их поведению. Теперь, чтобы выразить свои эмоции, он лает. О его положении стало известно после обращения директора местной школы. Он сообщил, что ребенок не посещает занятия, хотя мать получала государственную поддержку на образование.

Сейчас мальчик уже находится в детском доме. За его восстановлением следит Фонд детей и женщин под руководством Павины Хонгсакул. К делу также подключились полиция, социальные службы и представители образования.