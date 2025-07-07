https://news.day.az/society/1766064.html В Физули строится новое здание Центра профобразования Строительство нового здания Физулинского центра профессионального образования, рассчитанного на 700 студентов, идет полным ходом. Об этом говорится в годовом отчете министерства науки и образования Азербайджана, сообщает Day.Az.
В Физули строится новое здание Центра профобразования
Строительство нового здания Физулинского центра профессионального образования, рассчитанного на 700 студентов, идет полным ходом.
Об этом говорится в годовом отчете министерства науки и образования Азербайджана, сообщает Day.Az.
Как отмечается, в центре в соответствии с требованиями современного рынка труда планируется обучение по таким специальностям, как механик по двигателям самолетов и летательных аппаратов, техник по ремонту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), механик по наземному авиационному оборудованию, а также по ряду других передовых и инновационных специальностей.
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