Сколько человек отравились в Азербайджане от медикаментов с начала года?
За первые шесть месяцев 2025 года в токсикологическое отделение Клинико-медицинского центра были госпитализированы 275 человек, отравившихся медикаментами.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь учреждения Рузбех Маммад в ответ на запрос Trend.
По его словам, всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, семь пациентов спасти не удалось.
"Все пациенты были приняты в срочном порядке, однако семь из них, к сожалению, скончались", - отметил Маммад.
Для сравнения, за весь 2024 год по той же причине в отделение поступили 507 человек, из которых также семь скончались (три женщины и четверо мужчин).
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