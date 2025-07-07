Сколько человек отравились в Азербайджане от медикаментов с начала года?

За первые шесть месяцев 2025 года в токсикологическое отделение Клинико-медицинского центра были госпитализированы 275 человек, отравившихся медикаментами.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь учреждения Рузбех Маммад в ответ на запрос Trend.

По его словам, всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, семь пациентов спасти не удалось.

"Все пациенты были приняты в срочном порядке, однако семь из них, к сожалению, скончались", - отметил Маммад.

Для сравнения, за весь 2024 год по той же причине в отделение поступили 507 человек, из которых также семь скончались (три женщины и четверо мужчин).