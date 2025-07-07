https://news.day.az/sport/1766073.html Азербайджанская гребчиха взяла бронзу на ЧЕ Представительница Азербайджана Татьяна Смиловенко завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и гребцов до 23 лет, которое прошло в румынском городе Питешти.
Азербайджанская гребчиха взяла бронзу на ЧЕ
Представительница Азербайджана Татьяна Смиловенко завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и гребцов до 23 лет, которое прошло в румынском городе Питешти.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации каноэ и гребли Азербайджана сообщили, что она успешно выступила в одиночной лодке на дистанции 500 метров на квалификационном и полуфинальном этапах и вышла в финал А.
Азербайджанская спортсменка, которая в решающем заплыве пересекла финишную черту третьей, поднялась на "бронзовую" ступень румынского пьедестала.
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