Азербайджанская гребчиха взяла бронзу на ЧЕ

Представительница Азербайджана Татьяна Смиловенко завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и гребцов до 23 лет, которое прошло в румынском городе Питешти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации каноэ и гребли Азербайджана сообщили, что она успешно выступила в одиночной лодке на дистанции 500 метров на квалификационном и полуфинальном этапах и вышла в финал А.

Азербайджанская спортсменка, которая в решающем заплыве пересекла финишную черту третьей, поднялась на "бронзовую" ступень румынского пьедестала.