Стихийное бедствие в Техасе: число жертв растет

Число погибших в результате разрушительного наводнения в американском штате Техас возросло до 82 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили местные власти округа Керр, где 4 июля из-за проливных дождей вышла из берегов река Гуадалупе.

В регионе в пятницу начались сильные дожди, которые привели к стремительному подъему воды на 8 метров и резкому затоплению местности. Поисково-спасательные работы по-прежнему продолжаются - десятки человек считаются пропавшими без вести. По данным губернатора штата Грега Эбботта, в настоящий момент неизвестна судьба 41 человека, и число пропавших может быть выше.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании округа Керр зоной бедствия.

По информации местных властей, на момент наводнения в пострадавшем районе находилось около 50 тысяч человек. Губернатор Эбботт заявил, что для ликвидации последствий стихии мобилизованы все возможные ресурсы.

В то же время республиканские чиновники штата обвинили Национальную службу погоды (NWS) в недостаточной готовности к стихийному бедствию. По их словам, в результате сокращений бюджета, инициированных администрацией Трампа в рамках политики экономии, ведомство не смогло своевременно и точно предупредить население о приближающейся угрозе.