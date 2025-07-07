Назначен генеральный директор Бакинского порта

Эльдар Салахов назначен генеральным директором ООО "Бакинский международный морской порт" ЗАО "Азербайджанские железные дороги", входящего в AZCON Holding.

Как сообщили Day.Az в АЖД, Эльдар Адиль оглы Салахов родился в Баку. В 1997 году окончил Азербайджанский государственный экономический институт по специальности Финансы. В 2014 году получил ученую степень доктора философии по экономике.

В 1998-2001 годах работал экспертом Программы развития ООН (ПРООН) по технико-экономическому обоснованию свободных экономических зон, в 2001-2002 годах - главным специалистом отдела инвестиционной политики министерства экономического развития. С 2003 по 2016 год занимал руководящие должности в различных частных компаниях и международных проектах в качестве генерального директора и вице-президента.

Э.Салахов с 2016 года продолжил свою деятельность в Государственном агентстве по профессиональному образованию при министерстве образования в должности начальника отдела, с 2019 года - в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре в должности заместителя начальника отдела международных связей и информационных технологий, начальника отдела международного сотрудничества и протокола.

Он был руководителем группы управления проектом "Генерального плана города Баку на 2020-2040 годы", заместителем руководителя рабочих групп, созданных для подготовки "Общего плана" освобожденных территорий, а также "Генеральных планов" городов Агдам, Физули, Зангилан, Джебраил, Шуша, Кяльбаджар и Лачин, а также руководителем группы управления проектом, созданной для участия в международном тендере на право организации в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF#13) - одного из престижных мероприятий ООН.

Э.Салахов начал свою карьеру в АЖД с сентября 2024 года, став главой департамента международных отношений.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 февраля 2025 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" было реорганизовано путём присоединения к нему Бакинского порта. Эта мера направлена на повышение эффективности и оперативности транспортных операций и логистических процессов в железнодорожной отрасли, а также на более полное удовлетворение потребностей в морских перевозках.