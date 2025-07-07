Во Вьетнаме обнаружили три невзорвавшиеся бомбы времен войны

В Центральной части Вьетнама обнаружены и обезврежены три невзорвавшихся кассетных боеприпаса военных времен.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Lao Dong.

"6 июля группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов подтвердила, что она оперативно отреагировала на два экстренных вызова от жителей провинции Куангчи и благополучно уничтожила три опасные кассетные бомбы", - говорится в материале.

Отмечается, что один снаряд обнаружила местная жительница Рао Труонг возле дома культуры и детского сада деревни Кхе Лап. Еще одну бомбу в этой же деревне нашел Нгуен Ван Лап во время посадки деревьев. Оперативные службы, работавшие на месте, с помощью металлоискателя смогли обнаружить еще одну бомбу и благополучно уничтожить все боеприпасы.

"Только за первые шесть месяцев 2025 года группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов отреагировала на 175 звонков по горячей линии и безопасно уничтожила 331 взрывное устройство", - уточнили в газете.