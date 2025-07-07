Британия остановила выпуск боевых самолётов Typhoon

Британская компания BAE Systems временно прекратила производство истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия заказов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT).

Завод в Уортоне готовится отправить Катару последний самолет по контракту 2017 года на 5 млрд фунтов стерлингов.

"На сборочной линии нет рабочих, остался лишь один истребитель для финальной комплектации", - передает издание слова источника.

В конце марта газета The Times писала, что Британия приобретет у США партию истребителей F-35, невзирая на то, что Соединенные Штаты при определенных обстоятельствах могут деактивировать их. Отмечалось, что Лондон закупит американские самолеты вместо европейских Eurofighter Typhoon, на приобретении которых настаивал один из крупнейших британских профсоюзов Unite.