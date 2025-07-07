В Губадлы строится новая школа
В настоящее время в 7 школах ведутся строительные и капитальные ремонтные работы.
Как передает Day.Az, об этом говорится в годовом отчете министерства науки и образования.
Было отмечено, что одним из основных направлений деятельности Фонда развития образования является "улучшение инфраструктуры и материально-технического обеспечения образовательных учреждений". С этой целью между Фондом и ООО "Silk Way West Airlines" подписан договор.
"В рамках сотрудничества предусмотрена поддержка строительства общеобразовательных учреждений в различных городах и районах нашей страны. В настоящее время в 7 школах ведутся строительные и капитальные ремонтные работы. Из них 5 расположены в Абшеронском, 1 - в Кюрдамирском и 1 - в Губадлинском районах", - отмечается в сообщении.
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