Дания заявила об угрозе финстабильности ЕС на фоне военных расходов

Стремление ЕС увеличить военные расходы может поставить под угрозу финансовую стабильность объединения, если страны-члены не сдержат стремительный рост дефицита бюджета и государственного долга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила министр экономики Дании Стефани Лосе в интервью порталу Euractiv.

По ее словам, Европа уже сталкивается с двойным давлением из-за торговых пошлин США и жесткой конкуренции с Китаем. "В то время как в экономиках по всему миру наблюдается нестабильность, [нам] необходимо очень быстро увеличить расходы на оборону, - отметила Лосе. - Это представляет собой серьезный риск для наших экономик. Если мы не сопроводим эти меры продуманной стратегией по обеспечению устойчивости государственных финансов, то, полагаю, рост долговой нагрузки может обернуться проблемой".

Ранее лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП по итогам саммита НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге. Страны - участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.