https://news.day.az/world/1765991.html Нигерия применила Байрактары - ВИДЕО В Нигерии применили ударные БПЛА Bayraktar TB2 против террористов. Как передает Day.Az, кадры военной операции опубликовало минобороны страны. Представляем вашему вниманию данное видео:
Нигерия применила Байрактары - ВИДЕО
В Нигерии применили ударные БПЛА Bayraktar TB2 против террористов.
Как передает Day.Az, кадры военной операции опубликовало минобороны страны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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