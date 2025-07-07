Землю застала внеплановая магнитная буря

В ночь на понедельник, 7 июля, на Земле началась слабая магнитная буря G1.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Согласно приведенным данным, все началось еще в ночь на понедельник 7 июля, а закончилось в 6 утра этого же дня (07:00 по Баку - ред.). Днем ранее также была зарегистрирована слабая магнитная буря G1. Она была рано утром, около 6 утра.

"Зарегистрирована новая, вторая в этом месяце, магнитная буря. Как и вчерашнее событие, ставшее первым в июле, буря имеет самый слабый из возможных геомагнитных баллов, G1, и в общем-то снова наблюдается без видимых причин", - сообщают ученые, отмечая, что, как и вчера, в прогнозе этого события не было.